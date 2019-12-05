Москва, 5 декабря 2019, 12:40 — REGNUM Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) и постановил, что «УК Дом Мастер» должна выплатить более 400 миллионов рублей долга за теплоснабжение. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба МОЭК.
«УК Дом Мастер» является крупнейшим должником столицы за поставку тепла. По состоянию на 4 декабря 2019 года, просроченная задолженность УК перед МОЭК составляла один миллиард рублей.
УК систематически не выполняет обязанности по оплате сложившейся задолженности, поэтому МОЭК регулярно обращается за ее взысканием в судебном порядке. На данный момент с «УК Дом Мастер» уже была взыскана задолженность на общую сумму более 632,7 миллиона рублей.
Ранее компания отказалась от управления многоквартирными домами в Центральном автономном округе столицы накануне отопительного сезона. По заявлению МОЭК в Арбитражном суде Москвы находится на рассмотрении дело о признании УК «Дом Мастер» банкротом.
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