Москва, , 12:35 — REGNUM Законопроект, снимающий запрет на продажу пива на стадионах во время проведения футбольных матчей, рекомендовал Госдуме принять в первом чтении комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Законопроект об отмене запрета на продажу пива в ходе футбольных матчей и других соревнований внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым (ЛДПР),

Средства, полученные от реализации таких напитков, предлагается направить на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.

Во время проведения детско-юношеских спортивных мероприятий реализация и употребление пива и пивных напитков останется под запретом.

Запрет на торговлю пивом и алкоголем на стадионах действует в России с 2005 года.

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