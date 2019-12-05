Липецк, , 12:32 — REGNUM Тысячи добровольцев в канун Международного дня волонтера собрались на Международный форум в Сочи. Более семи тысяч человек из 120 стран объединились для обучения, обмена опытом и обсуждения актуальных проблем. Как сообщили в управлении молодежной политики Липецкой области, регион представляют 16 полуфиналистов Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» и 25 волонтеров, прошедших конкурсный отбор.

Расходы на их поездку и пребывание в Сочи взяли на себя организаторы. Посещение площадок форума, участие в дискуссиях доступно каждому, кто пожелал приехать самостоятельно. Завершающий день форума, 5 декабря, посвящён торжественному награждению победителей конкурса «Доброволец России — 2019», который является проектом платформы «Россия — страна возможностей».

Липецкую область с социальными проектами представляют пять человек. Анна Косарыч — с проектом «Маленькие ангелы большой России» по возрождению лучших традиций русского семейного воспитания в сфере духовно-нравственного развития личности средствами музыки и творчества; Андрей Артамонов — с проектом «Прадедушкины медали», цель которого — сбор материала о событиях и героях Великой Отечественной войны для написания книг; Андрей Копытин — с проектом смены пришкольного летнего оздоровительного лагеря «Растим патриотов»; Татьяна Анучина — с проектом байк-парка «Студеновский» и Софья Ефанова — с проектом «Маленькие домики от большой семьи» по социализации и адаптации выпускников детских домов и интернатов.

В тройку лидеров интернет-голосования в своих номинациях вошли Софья Ефанова (первое место в рейтинге), Татьяна Анучина (второе) и Андрей Артамонов (третье). Победители зрительского голосования получат возможность стать участниками акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов в 2020 году, а также зарубежной образовательной стажировки в рамках программы мобильности волонтеров. Однако голосование на сайте конкурса не является итоговым и не дает преимуществ кому-то из участников.

Конкурс «Доброволец России» проходит в девятый раз. В 2019 году на него подали более 28,1 тыс заявок. Грантовый фонд составил 45 млн рублей — это в три раза больше, чем в 2018 году. Организаторами Международного форума добровольцев выступают Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских центров, Мосволонтер, Российское движение школьников. Добровольческое движение, по мнению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, должно стать эффективной платформой общественно-государственного партнерства и взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти при решении конкретных социальных задач.

«Волонтерские акции и проекты обязательно поднимут и других людей на добрые дела», — уверен руководитель региона.