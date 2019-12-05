Москва, , 12:34 — REGNUM История с Яндексом разовая. Яндекс у нас один, заявил 5 декабря председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов.

По его словам, ранее обсуждался законопроект, чтобы учесть все интересы всего виртуального рынка. Такие компании, как Яндекс — штучные, очень важные, мы очень ценим то, чем они занимаются.

«Но регулирование в этой сфере должно быть. Оно не должно быть дурным. Когда договорись о нормальном регулировании при участии государства, ситуация успокоилась», — пояснил Медведев.

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