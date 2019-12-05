Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Главный инженер подразделения Boeing Commercial Airplanes корпорации Boeing Джон Гамильтон покинул занимаемый пост. Об этом говорится во внутреннем документе компании, сообщает телекомпания CNВС.

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В обнародованной вечером 4 декабря служебной записке главы подразделения Стэна Дила и вице-президента по разработке коммерческих самолётов Грега Хислопа, который сменит Гамильтона в должности главного инженера, указано, что Гамильтон планировал уйти на пенсию ещё в прошлом году, однако руководство подразделения попросило его остаться, чтобы помочь с расследованием 737 MAX и попытками возобновления его эксплуатации.

«Мы чрезвычайно благодарны Джону за его опыт и лидерство в это очень непростое время», — отмечено в документе.

Напомним, в марте 2019 года Джону Гамильтону было поручено вести расследование катастроф с Boeing 737 MAX. Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Эфиопии потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби. На борту воздушного судна находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Все погибли. Это стало второй катастрофой этой модели лайнера за пять месяцев. Ранее, 29 октября 2018 года, такой же самолёт разбился у берегов Индонезии. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

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