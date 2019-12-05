Париж, , 12:29 — REGNUM Эйфелева башня в Париже закрыта 5 декабря в связи с забастовкой, сообщает Le Figaro.

«В связи с национальным движением Эйфелева башня закрыта. Тем не менее, площадь у башки будет доступна», — говорится в заявлении администрации Эйфелевой башни, опубликованном в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Париже из-за забастовки против пенсионной реформы 5 декабря отменили представления, музеи и выставочные центры закрыты.

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