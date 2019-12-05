Ирвайн, США, , 11:51 — REGNUM Фанаты Overwatch в ожидании нового патча к игре создали необычную пользовательскую карту — на ней проходит ритуал, в ходе которого геймеры «призывают» обновление. Об этом 4 декабря сообщил сайт cybersport.ru.

https://twitter.com/PMAJellies/status/1202060198703173632

Поиграть в новую карту можно только по специальному пригласительному коду. Попав на уровень, геймер увидит персонажей игры, стоящих вокруг пентаграммы, призванной приблизить выход нового патча.

После этого Blizzard дали официальный ответ — патч выйдет 15 декабря 2019 года. Разработчики откладывали его из-за «непредвиденных обстоятельств».

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