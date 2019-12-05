Тбилиси, , 12:01 — REGNUM Священнослужитель в грузинском городе Зугдиди признался в том, что хранил наркотики и сдался правоохранителям. Об этом 5 декабря сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на данные МВД Грузии.

По данным журналистов, наркотические средства были изъяты у 30-летнего отца Свитомона в начале декабря при обыске. Вину на себя взял его знакомый, который находился рядом со священником, и служителя церкви отпустили. Но он позже пришел в полицию и признал свою вину.

Сообщатся, что священнослужителя обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средства. Ему и его задержанному знакомому грозит от двух до 11 лет лишения свободы.