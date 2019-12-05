Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM При внедрении иностранного опыта в систему образования Казахстана необходимо учитывать интересы государства. Об этом 5 декабря заявил заместитель председателя Сената республики Бектас Бекназаров на заседании верхней палаты, сообщает агентство «Казинформ».

Сенатор обратил внимание, что никто не дает гарантию правильности иностранного опыта, так как у каждой страны есть свои особенности. «Граждане Шотландии носят юбки, если мы сейчас эту юбку как иностранный опыт наденем казаху, это будет правильно?» — спросил Бекназаров.

Он добавил, что при обсуждении иностранного опыта в образовании необходимо в первую очередь рассматривать вопрос, как этот опыт соответствует требованиям и интересам Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря в Мажилисе (нижней палате парламента) Казахстана одобрили законопроект «О статусе педагога», который регламентирует правовые и социально-экономические отношения.

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