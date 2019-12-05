Киев, , 11:57 — REGNUM За возобновлением пенсионных выплат в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с 3 августа 2014 года и по настоящий момент не обратились 121,4 тысячи жителей Донбасса. Об этом 5 декабря сообщает украинское издание «Главком» со ссылкой на ответ главы правления ПФУ Евгения Капинуса на депутатский запрос.

«Более 120 тысяч человек, которые пребывали на учете как получатели пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которая не контролируется украинской властью, не получают пенсию более 5 лет», — говорится в сообщении Капинуса.

Также он уточнил, что у ПФУ отсутствуют данные о том живы ли эти пенсионеры, проживают ли по своему адресу или выехали в другие страны, и другая информация о данных лицах.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября глава отдела по отношениям со странами «Восточного партнёрства» Ричард Тиббельс заявил в Брюсселе, что Евросоюз ожидает, что Украина возобновит выплату пенсий жителям Донбасса, а также гарантирует им реализацию их избирательных прав.