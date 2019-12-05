Москва, , 11:49 — REGNUM В России волонтерами считают себя 14% граждан, бывшими волонтерами — ещё 9% (среди молодёжи — 20% и 12% соответственно), свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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75% опрошенных не могут назвать себя волонтерами. Затруднились ответить 2%. При этом 87% респондентов безвозмездно помогали людям, участвовали в защите природы, благоустройстве и т. д.

По мнению граждан РФ, участия волонтёров больше всего необходимо в социальной сфере (71%). На втором месте — экология, защита природы (62%), на третьем — популяризация ЗОЖ, помощь животным и благоустройство (53−54%).

Опрос проведен осенью 2019 года. Опрошены 3017 граждан РФ старше 18 лет методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года впервые будут привлечены волонтеры.

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