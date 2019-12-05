Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Глава Xbox Фил Спенсер тестирует консоль нового поколения Project Scarlett у себя дома. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter 5 декабря.

https://twitter.com/XboxP3/status/1202354057047728128

Спенсер сказал, что Project Scarlett стала его основной домашней консолью. Разработчик высоко отзывается о возможностях приставки и называет предстоящий 2020 год «потрясающим».

Напомним, новая консоль от Microsoft под названием Project Scarlett должна выйти в конце 2020 года. Дебютной игрой новой приставки станет Halo Infinite.

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