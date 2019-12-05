Челябинск, , 11:43 — REGNUM В Металлургическом районе Челябинска сотрудники волейбольного клуба «Динамо-Метар» не смогли получить вовремя зарплату. Перед 39 гражданами долг превысил 7,8 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Долг возник за август-октябрь. Об этом рассказали местные СМИ. После огласки прокуратура обеспокоилась произошедшим и потребовала от руководства клуба выдать людям зарплату.

Кроме того, сам клуб оштрафовали на 30 тыс. рублей. В суд направлены иски о взыскании зарплаты, которая начислена, но ещё не выдана. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.