Мэдисон, США, , 11:41 — REGNUM Издательская компания Ragnarok Games подала в суд на разработчиков из студии Human Head за отказ предоставить исходный код игры Rune II. Об этом 4 декабря сообщил портал Windows Central.

Издатели планируют продолжать поддержку Rune II, но не могут сделать этого без доступа к исходному коду игры. Разработчики проекта при этом не выходят на связь с Ragnarok Games и избегают возможного сотрудничества.

Напомним, создатели игры Rune II из Human Head закрыли студию вскоре после релиза своего проекта. После этого их выкупила компания Bethesda, переименовав в Roundhouse Studios.

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