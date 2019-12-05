Смоленск, , 11:39 — REGNUM Два масштабных проекта, инициированных губернатором Алексеем Островским, будут запущены в Смоленской области с 2020 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области 5 декабря, заявил глава региона на совещании с членами областной администрации. Губернатор дал поручение провести работу по подготовке к выполнению данных программ.

Первый губернаторский проект предполагает обустройство тротуаров при проведении реконструкции и ремонта дорог во всех муниципальных образованиях. Особое внимание будет уделяться территориям, прилегающим к учебным учреждениям.

«Ранее я давал поручение, чтобы при реконструкции дорог обязательно оборудовались тротуары там, где их не было изначально. В первую очередь — возле школ и детских садов, а также других социальных учреждений. Не допустимо, чтобы дети ходили по обочинам проезжей части и подвергали себя опасности, особенно в темное время суток», — отметил губернатор.

Глава региона отметил, что реализация специальной губернаторской программы будет контролировать замгубернатора Геннадий Наумов. Островский также дал поручение департаменту имущественных и земельных отношений рассчитать стоимость реализации программы.

Ещё один губернаторский проект предполагает оснащение мягким покрытием всех детских площадок на территории области.

«Оборудовать безопасным покрытием необходимо, в первую очередь, именно те детские площадки, на которых фиксируется наиболее высокий уровень травматической опасности. Выполнять данную программу начнем с конца этого года и полномасштабно развернем ее с начала следующего», — отметил Островский.

Поручение по реализации данной программы дано профильному заместителю губернатора Ростиславу Ровбелю и начальнику департамента по образованию и науке Вите Хомутовой.