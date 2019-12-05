Москва, , 11:40 — REGNUM В России гражданам, которым передают находящиеся в государственной или муниципальной собственности участки, должны будут выдавать договоры аренды, чтобы не возникало путаницы с тем, на каком основании у них возникли права на землю.

Соответствующий законопроект планирует внести в Госдуму 5 декабря глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, сообщает «Парламентская газета».

Участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, могут передавать гражданам в собственность или аренду.

Так, органы власти могут выделить землю на территории садоводства или огородничества по программе поддержки многодетных семей или, проведя аукцион, предоставить участок в аренду под индивидуальное жилое строительство.

Однако в законодательстве есть несоответствие, которое вносит путаницу в вопрос, на каком основании у гражданина возникают права на такие участки.

«Получается, что арендатор, чтобы официально оформить свои права на участок, должен получить договор аренды, а закон не обязывает уполномоченный орган выдавать такой документ», — отметил Кутепов.

Сенатор намерен внести в соответствующий закон изменения, предусматривающие предоставление земельного участка в аренду на основании договора аренды.