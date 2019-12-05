Омск, , 11:36 — REGNUM Жительнице Омска, ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Васильевне Зеленовой исполнилось сто лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 декабря в мэрии города.

Екатерина Васильевна — уроженка Тульской области. Ушла на фронт в 1942 году. Её направили в район Серпухова, на один из военных аэродромов. Летом 1943 года комендантскую роту, где она служила, перебросили в Орел, а зимой 1944 года — в Новоржев (Псковская область). Получила контузию, после которой пришлось долго лечиться. Победу встретила в Берлине.

После войны Екатерина Зеленова вышла замуж, растила и воспитывала детей, работала в колхозе.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг».

Как сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 300 тысяч омичей. Домой вернулись лишь 146 тысяч.

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