Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Бывший сотрудник милиции, 44-летний уроженец Узбекской ССР, осужденный на пожизненное заключение за два жестоких убийства женщин в Петербурге, признался в совершении еще одного аналогичного преступления, находясь в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом 5 декабря сообщили правоохранительные органы Петербурга.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти напомнили, что в июле 2005 года в подъезде жилого дома на Дунайском проспекте с множественными ножевыми ранениями было обнаружено тело 25-летней девушки. Убийца совершил зверское глумление над телом своей жертвы. Еще одно аналогичное убийство женщины с надругательством над телом было совершено в декабре 2005 года.

В январе 2006 года по подозрению в совершении преступления был задержан 31-летний житель Красного Села (входит в состав Санкт-Петербурга). Решением суда мужчина был приговорен к пожизненному наказанию, которое он отбывает в одной из колоний на территории ЯНАО за Полярным кругом.

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России злоумышленник дополнительно изобличен еще в одном убийстве», — отметили в пресс-службе Главка.

Установлено, что 6 августа 2004 года мужчина подвез 18-летнюю студентку от станции метро «Пионерская» до дома по улице Софьи Ковалевской в Калининском районе Петербурга. Там на заднем сиденье автомобиля водитель задушил девушку, затем изуродовал ее тело и скрылся.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении этого преступления.

«Обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.