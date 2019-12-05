Иваново, , 11:29 — REGNUM Ни одного заявления от предпринимателей на организацию ёлочного базара в администрацию Иваново по данным на 4 декабря не поступало. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте администрации города.

Без ёлок горожане не останутся — их обещают продавать на универсальных городских ярмарках.

«В этом году для организации официального елочного базара заявлений от предпринимателей в мэрию не поступало. Однако в Иванове действует 12 универсальных ярмарок в разных частях города, где совсем скоро начнут продавать и новогоднюю продукцию», — уточнили в мэрии.

https://www.instagram.com/p/B5qMkodFMW0/

Торговлю живыми елями организуют у ООО «Торговый центр «Купеческий», ООО «Торговый центр «Красная Талка», ООО «ИвТК», ООО «Красмеланж». Дата начала продажи елей пока не называется.