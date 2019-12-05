Ухань, Китай, , 11:25 — REGNUM Шестеро судей, работающих в Цзанъаньском районном суде города Ухань провинции Хубэй на севере Китая, исполнили «суровый рэп» о том, как правильно собирать доказательства при обращении с жалобой, сообщает 5 декабря газета China Daily.

Судьи в форме рэпа рассказали гражданам, как именно необходимо собрать и хранить электронные доказательства на площадках Alipay, WeChat, оформлять онлайн-записи разговоров, а также текстовые записи. Соответствующее видео попало в сеть и стало «вирусным».

"Все эти шестеро судей, которые хорошо знакомы с судебными делами, отполировали каждую строчку своего рэпа, дабы донести сложное юридическое содержание до каждого неискушенного», — заявил режиссер клипа Тань Цзюань, который также работает в отделе связей с общественностью и образования суда.

На написание рэпа потребовалось более двух месяцев и лишь неделя была отпущена на репетиции, сообщил Тань. По словам тридцатилетнего судьи Лю Бицзина, снять это видео оказалось более сложной задачей, нежели разбираться в сложном судебном деле. По его словам, это настолько разные сферы деятельности и работы, что вообще удивительно, как у него это получилось.

Как сообщили судьи, таким образом они решили «спуститься с небес на землю» и донести простым гражданам очень сложные проблемы, а также достучаться до молодежи. Более того, этим видео они преследовали цели показать образ судьи с другой стороны — дескать в свободное от работы время они такие простые люди со своими увлечениями.