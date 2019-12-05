Москва, , 11:20 — REGNUM Практически каждый пятый житель России (19%) никогда не пользовался интернетом. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Читайте также: Самые популярные интернет-услуги у граждан РФ — опрос

Ежедневно входят в глобальную сеть 65%. Несколько раз в неделю узнают информацию из интернета 10%. Примерно один раз в неделю пользуются интернетом 4%, реже 1 раза в неделю — 2%

Наиболее активная аудитория среди интернет-пользователей — молодые люди 18−24 лет (94%) и 25−39 лет (89%). Менее активные пользователи старше 55 лет (34%).

Опрос проведен 21 — 27 ноября 2019 года. Опрошены 1616 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшей популярностью у жителей России среди интернет-услуг пользуется услуга «мобильный банк», ей пользуются 46%.

По теме: Половина граждан России старше 55 лет пользуется интернетом