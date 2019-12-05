Марбелья, Испания, , 11:21 — REGNUM Самая дорогая в мире рождественская ёлка, стоимость которой оценивается в $14 млн, установлена отеле «Кемпински Байя», который находится в курортном городе Марбелья в Испании. Об этом 5 декабря сообщает газета Daily Mirror.

По данным издания, высота данной елки составляет свыше 6 метров, она сверкает 3 тысячами кристаллов от Сваровски и украшена настоящими страусовыми яйцами, которые покрыты алмазной пылью и тончайшими пластинками из золота, безделушками с бриллиантами и сапфирами, а также отделана роскошными тканями. Она находится под охраной круглые сутки.

Художница из Британии Дебби Уингэм в течение месяца создавала великолепные игрушки с использованием кожи, меха норки, а также дорогих украшений, от таких известных домов, как Cartier, Chanel и Louis Vuitton.

Кроме этого, среди украшений ёлки выделяются розовый бриллиант, стоимость которого составляет $2,3 млн и овальный бриллиант красного цвета, который оценивается в $4,9 млн.

Отметим, ранее наиболее дорогой в мире рождественской ёлкой считалась зелёная красавица, которая была установлена в отеле Emirates Palace в Абу-Даби, стоимость которой составляла $11,4 млн.