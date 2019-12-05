Омск, , 11:17 — REGNUM Город Омск продолжают украшать к Новому году и Рождеству. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, к 5 декабря свои здания и территории украсили порядка 60 предприятий, организаций и учреждений Октябрьского округа Омска. Планируется, что к ним присоединятся ещё около 400 хозяйствующих субъектов округа.

Главные магистрали Октябрьского округа — проспект Космический, улицы Хмельницкого и Масленникова. Основными элементами их праздничного оформления станут световые гирлянды, бахрома и консоли.

Добавим, согласно ранее утверждённой единой концепции праздничного оформления города, улицы и здания Омска украсят в едином стиле. По сообщениям местных массмедиа, на эти цели планируют потратить 12 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске к Новому году установят огромную светящуюся «принцессу».