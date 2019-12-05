Москва, , 11:17 — REGNUM Количество компьютерных клубов в России за прошедший год выросло вдвое. Об этом 4 декабря сообщила газета «Коммерсант».

В 15 городах-миллионниках число компьютерных клубов выросло на 79% (до 417 заведений). На первом месте по количеству подобных площадок оказалась Москва — она показала рост в 2,5 раза (147 новых заведений).

Напомним, компьютерный клуб — это специальная площадка, оборудованная мощными игровыми компьютерами. Как правило, на них проводят киберспортивные соревнования или сдают PC в почасовую аренду.

Читайте ранее в этом сюжете: Новую игру в серии Outlast можно будет проходить вчетвером