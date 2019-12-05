Москва, , 11:19 — REGNUM Повышения тарифов ОСАГО в России на 30% не будет. Стоимость полиса может вырасти соразмерно уровню инфляции, заявил 5 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Сообщения о повышении тарифов он назвал информационным вборосом. Тарифы могут вырасти примерно на 4%, это максимальное значение, добавил Аксаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможном росте тарифов ОСАГО сообщили в Российском союзе страховщиков (РСА). Отмечалось, что тарифы могут вырасти в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля.

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