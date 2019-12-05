Москва, , 11:12 — REGNUM В России могут ввести норму, по которой иностранные граждане смогут обменивать зарубежные водительские права категории C и D на российские только после профобучения. Об этом заявил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД Николай Гиляков.

«Предполагается, что обмен иностранных водительских удостоверений категорий C и D будет осуществляться только после прохождения профессионального обучения», — сказал он на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения в Москве.

Он также отметил, что в РФ планируют отвести шесть месяцев для обмена иностранных водительских прав на российские.

Напомним, ранее сообщалось, что уже менее чем через год для получения прав на управление автомобилем, возможно, не придётся сдавать «площадку». Исключить этот этап проверки навыков вождения Госавтоинспекция планирует с октября следующего года.

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