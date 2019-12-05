Москва, , 11:49 — REGNUM Более половины жителей России — 60% — так или иначе информированы о волонтёрских проектах в своём регионе. Значимым для населения добровольчество считают 68% опрошенных, такие данные приводит 5 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

17% респондентов, напротив, не видят в реализуемых волонтёрами проектах пользы для жителей России. За последние годы число волонтеров в России выросло — так считают 73% против 24% в 2008 году.

Положительно относятся к волонтёрам 47% респондентов, 14% уважают их, 12% одобряют, 6% испытывают благодарность, а 8% — считают «молодцами». Опрошенные полагают, что волонтёры участвуют в проектах, чтобы чувствовать себя полезными (49%) или решить свои и чужие проблемы (30%).

Государство должно помогать волонтерам, общественным активистам и членам некоммерческих организаций, полагают 88% опрошенных.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с мая по декабрь 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 20 тыс. волонтёров примут участие в проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.

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