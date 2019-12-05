Тирасполь, , 11:17 — REGNUM Оказание помощи ветеранам-защитникам Приднестровья обсудили 4 декабря в министерстве по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) замминистра ведомства Олег Федотов и полномочный представитель Республики Абхазия (РА) в ПМР Александр Ватаман. Сообщение об этом было размещено на сайте приднестровского представительства.

Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы протезирования приднестровских инвалидов в Республиканском реабилитационном центре Абхазии в 2020-м году.

Стороны договорились о подготовке договора на медицинские услуги, а также о порядке его подписания.

Стоит отметить, что сотрудничество по данной программе между республиками идет с 2018 года. В настоящее время на протезировании обеих ног находится в Абхазии руководитель общереспубликанской организации «Инвалиды войны — защитники Приднестровья» Николай Кушнир.