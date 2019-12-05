Иваново, , 11:06 — REGNUM Эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в Иваново превышен, хотя и незначительно, в Ивановской области заболеваемость находится на уровне эпидпорога. Об этом сообщили в региональном ТУ Роспотребнадзора 5 декабря.

По данным за последнюю неделю на территории Ивановской области к медикам обратились 8 тыс. 112 человек, показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению находится на уровне эпидемического порога. В областном центре за неделю выявлено 4 тыс. 446 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости незначительно превышает уровень эпидемического порога.

Прививочная кампания против гриппа в регионе продолжается — привито 38,9% от населения области.

Добавим, что неделей ранее в регионе было зафиксировано 7 тыс. 450 заболевших ОРВИ, в Иваново — 3 тыс. 705, тогда заболеваемость была ниже эпидпорога.