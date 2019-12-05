Москва, , 11:05 — REGNUM Сегодня, 5 декабря, президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V всероссийского форума «Национальная система квалификаций России», сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что национальная система квалификаций России прошла важный этап становления и развития, укрепила свой потенциал.

«Важно не останавливаться на достигнутом и обновлять инфраструктуру национальной системы квалификации. Распространять лучший опыт в регионах», — отметил Путин и пожелал участникам форума плодотворной работы.

Как сообщает ИА REGNUM, V форум «Национальная система квалификаций России» пройдет в Москве на ВДНХ. В форуме примут участие около 2 тыс. человек.

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