Найроби, , 11:10 — REGNUM 23-летняя Шерон Ачинг была задержана при попытке продать своего пятилетнего сына в городе Сиайя. Об этом передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv) со ссылкой на свои источники.

По информации полиции, девушку задержали в среду, 4 декабря, во время сделки с женщиной по имени Ирэн, которая намеревалась купить мальчика за 2 миллиона кенийских шиллингов (19,6 тысяч долларов США).

Задержанная является уроженкой деревни Андуро, отмечает помощник начальника полицейского участка Сиаяй Джозеф Алоо.

В момент задержания Ачинг сообщила полиции, что она не может самостоятельно прокормить сына, так как от нее ушел муж.

Со своей стороны, покупательница заявила полиции, что девушка заверила ее в том, что ребенок — сирота, который в настоящее время проживает с ее бабушкой.