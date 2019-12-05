Лондон, , 11:02 — REGNUM Британская полиция задержала продюсера российского видеоагентства Ruptly во время проведения саммита НАТО в Лондоне. Журналиста обыскали и допросили, передает 5 декабря RT.

Сотрудник RT был аккредитован для работы на саммите и прибыл в медиацентр за бейджем, где его попросили подождать. Позже к журналисту подошли полицейские и сообщили, что его аккредитация аннулирована, а он задерживается по подозрению в терроризме.

Вещи продюсера обыскали, а через некоторое время его отпустили. Видеоагентство направило официальный запрос в НАТО, но пока не получило ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года британский МИД отказался аккредитовать RT на конференцию по вопросу свободы СМИ под предлогом якобы распространяемой агентством дезинформации.