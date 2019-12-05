Джакарта, , 11:01 — REGNUM Певец из Австралии Даниэль Лео Султан впервые отправился в турне по Индонезии, сообщает Sindonews.

Певец высоко оценил развитие музыки в Индонезии.

«Это необычный и хороший визит. Индонезия такая очаровательная страна. Люди здесь дружелюбные. Население Индонезии больше, чем в Австралии», — отметил Даниэль Лео Султан в Джакарте.

Во время своего пребывания в Индонезии Даниэль Лео Султан выступит в Джокьякарте, Джакарте и Бандунге на этой недели. Певец был приглашен непосредственно посольством Австралии в Индонезии в рамках программы культурной дипломатии Australia Connect.

«Даниэль Лео Султан — талантливый уроженец Австралии. Мы гордимся тем, что можем представить его в Индонезии. Надеемся, что турне укрепит отношения между двумя странами», — заявил посол Австралии в Индонезии Гари Куинлан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Австралии заявило о своей приверженности поддержке качественного образования в Индонезии.

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