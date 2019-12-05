Пермь, , 10:59 — REGNUM В Перми сегодня, 5 декабря, почтили память погибших во время пожара в ночном клубе «Хромая лошадь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Родственники и друзья жертв пожара, чиновники и общественники возложили цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев. После этого родственники поехали на Северное кладбище.

Напомним, 5 декабря 2009 года пожар в ночном клубе унес жизни 156 человек. Суд принял виновными в ЧП девять человек. Все они осуждены к разным срокам наказания.

Причиной возгорания назвали неосторожное использование пиротехники. Огонь моментально охватил помещение. 111 человек погибли на месте, ещё 45 скончались в больницах. 234 человека пострадали от огня и ядовитого дыма.

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