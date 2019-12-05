Рязань, , 11:01 — REGNUM Жалобу сотрудников МУП «Управление Рязанского троллейбуса» на организацию процесса работы и условий труда рассмотрели на заседании в мэрии Рязани. Рабочая группа по разрешению конфликтной ситуации была создана по поручению главы города Елены Сорокиной, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В рабочую группу вошли сотрудники предприятия, представители профильных подразделений администрации, депутаты Рязанской городской Думы. Работники «УРТ» озвучили свои претензии, в мэрии пообещали подготовить запросы по деятельности предприятия и в двухдневный срок разработать регламент работы группы.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники муниципального предприятия пожаловались мэру на нарушения трудового законодательства и просили привлечь виновных должностных лиц организации к дисциплинарной ответственности.

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