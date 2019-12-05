Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM В Петербурге Александровские ворота Охтинских пороховых заводов сдали в аренду за 1 рубль как памятник истории и культуры. Торги завершились 4 декабря, сообщили в Смольном. Через эти ворота, как считается, проходил император Александр I.

Ворота на улице Химиков, 20, в Красногвардейском районе на востоке Петербурга являются объектом культурного наследия регионального значения.

В аренду их получил Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов (с экспериментальным заводом). Договор на 49 лет будет заключен в течение 15 рабочих дней.

Теперь НИИ за семь лет должен восстановить памятник по согласованию с КГИОП. Арендная плата на период восстановления ворот составит 6300 рублей в месяц, а затем НИИ получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 кв.метр.

Александровские ворота были возведены в камне по проекту архитектора Федора Демерцова в 1805 году после опустошительного пожара при взрыве пороха на Охтинском пороховом заводе. Они относятся к типу заводских ворот и выделяются как архитектурными достоинствами, так и местоположением.

Демерцов был сыном крепостного садовника князя Трубецкого, воспитывался в его доме в Петербурге, где и получил образование, а также обучался рисованию и архитектуре. В XVIII веке знания по артиллерии можно было получить только в Артиллерийском и инженерном кадетском корпусе, при котором существовала школа художеств, где обучались дети солдат и «инженерных служителей». Именно эту школу художеств и закончил Федор Демерцов, а по правилам Школы за знание гражданской архитектуры «жаловали архитектуры сержантом».

15 апреля 1803 года на Охтинском заводе произошёл крупный взрыв пороха, после чего Федору Демерцову поручили переустройство завода. Он построил много технических сооружений, по его проектам были выстроены рабочие казармы, плотины, конюшни и церкви. По итогам работ Демерцов получил орден.

При восстановлении завода и были возведены в 1805 году Александровские ворота на берегу реки Охты ниже плотины. От них вверх по течению к плотине располагались заводские строения. Ворота, вероятно, строились специально для визита императора Александра I, так как располагались уже внутри территории завода, а в качестве проходной существовали другие ворота — Георгиевские. Закрепилось и соответствующее название.

Существует версия, что после визита императора ворота использовались для сигнальных целей, «управление» колоколом могло осуществляться только через люк с земли или по приставной лестнице: никаких следов других лестниц не обнаружено.

Из всех сооружений Порохового завода архитектора Фёдора Демерцова до настоящего времени на берегу Охты сохранились только Александровские ворота и церковь Александра Невского. Сегодня ворота — это романтическая постройка на берегу Охты, хорошо вписанная в ландшафт, через них проходит пешеходная аллея.

Заметим, первый договор по программе «Аренда памятника за 1 рубль» был заключен в октябре 2019 года. Компания «ПЁТРЪ», победив на аукционе, получила в аренду на 49 лет особняк-контору и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых в Петроградском районе Петербурга.

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