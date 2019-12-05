Самара, , 10:53 — REGNUM Военнослужащие Самарского гарнизона сдали кровь для 600 тяжелобольных пациентов. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

По сообщению пресс-службы ведомства, солдаты и офицеры, которые проходят службы во второй общевойсковой армии, откликнулись на призыв сотрудников станции переливания крови Самарской области.

По словам врача-трансфузиолога Владимира Глазистова, сдача крови стимулирует организм, поэтому доноры реже болеют.

Отмечается, что в Самарской области военные планируют провести и другие подобные акции.