Магас, , 10:54 — REGNUM Города и районы Ингушетии в текущем году благоустроили 33 общественные территории — парки, скверы, дворы и улицы — по программе «Формирование комфортной городской среды». В шести из девяти муниципалитетов, участвующих в программе, реализация проекта уже завершена, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе министерства строительства республики.

Лучший результат в регионе показал Назрановский район, где все работы по благоустройству семи общественных территорий были завершены досрочно. Отличились также города Назрань, Сунжа и Малгобек, Джейрахский и Малгобекский районы.

На сегодняшний день муниципалитеты освоили по программе благоустройства более 131,3 млн рублей — 88,4% от объема заложенных средств. В ведомстве отметили, что на стадии завершения работы в Магасе, Карабулаке и Сунженском районе. До конца года им необходимо выполнить работы на сумму более 16 млн рублей.

Напомним, в 2019 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», в который входит проект «Формирование комфортной городской среды», в Ингушетии было запланировано благоустройство 48 общественных территорий в девяти муниципальных образованиях. Общий объем финансирования составляет почти 147,5 млн рублей.