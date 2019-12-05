Монреаль, Канада, , 10:45 — REGNUM Новая игра в серии Outlast будет кооперативным хоррором, рассчитанным на четырёх геймеров. Об этом создатели проекта рассказали 4 декабря на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/Outlastthegame/photos/a.306065699505404/2395471820564771/

Outlast Trials расскажет о жестоких экспериментах во времена Холодной войны. Дата выхода проекта пока не сообщается.

Напомним, Outlast — это серия популярных хоррор-игр от независимой студии Red Barrels. В первой части проекта игрок оказывался в заброшенной психиатрической лечебнице, а во второй — в деревне жестоких религиозных фанатиков.

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