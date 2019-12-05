Момбаса, Кения, , 10:48 — REGNUM В Независимой комиссии по выборам и границам Кении (IEBC) выступили за введение в школьную программу урока демократии и избирательного процесса в начальных школах страны с тем, чтобы устранить трайбализм и межэтнические столкновения во время выборов. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление директора IEBC по вопросам избирательного образования и связям с общественностью.

Выступая на национальной конференции завучей, прошедшей в Государственном налоговом институте в Момбасе, Иммакулэйт Кассайт заявила, что введение этого предмета даст школьникам представление об эффективном управлении.

«Мы были свидетелями беспорядков во время выборов в нашей стране. Этот урок просветит школьников о национальной важности демократии и эффективного управления страной», — заявила Кассайт.

Она добавила, что на уроках ученикам начальной школы расскажут о том, как голосовать и почему это важно, а также сообщат о важности выбирать лидера исходя из его личных качеств, а не этнической принадлежности.

По словам официального представителя IEBC Лоуренса Баразы, в настоящее время глава комиссии проводит обсуждения конкретных шагов по введению урока с представителями министерства образования.

«Мы обсуждаем, будет ли это урок в школьной программе или серия лекций на одном из связанных уроков», — заявил Бараза.

Как передают журналисты издания, проект введения этого урока был впервые представлен по инициативе правительства Канады и Кенийского института разработки учебных программ (KICD).