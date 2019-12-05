Омск, , 10:42 — REGNUM Роскошные банкеты чиновников за счёт бюджета выглядят как пир во время чумы. Чиновничьи аппетиты нужно умерить, считает омский общественный деятель Татьяна Садилина. Так она прокомментировала информацию ИА REGNUM о торжественных банкетах чиновников за деньги налогоплательщиков.

«Ходят слухи, что в Омской области в следующем году намереваются поднять стоимость платы за проезд вплоть до 48 рублей. На этом фоне роскошные банкеты чиновников выглядят не иначе как пир во время чумы. А если эти торжества ещё и планируются за счёт населения, то это просто неприкрытая наглость. Получается, что на развитие инфраструктуры города как всегда «денег нет», но на банкеты они волшебным образом находятся. Я считаю, что администрация президента должна обратить на это внимание и умерить чиновничьи аппетиты», — подчеркнула собеседница ИА REGNUM.

По словам Татьяны Садилиной, чиновники и народные избранники должны жить «именно так, как живёт народ»:

«По факту мы имеем колоссальный отрыв чиновника от среднестатистического гражданина. Если говорить об Омской области, то «новогодняя корзина» омича в 2019 году резко сократилась. Люди не могут позволить себе многие деликатесы. О качестве этой «корзины» и вовсе говорить не приходится. Стоит обратить внимание на то, что творится в деревнях. Люди, по сути, выживают исключительно за счёт своего хозяйства. Во многих домах нет канализации. Газификация обходится недешево, и люди попросту вынуждены жить без этих благ человечества. А на дворе XXI век! На фоне всех этих «прикрас» чиновничьи банкеты выглядят как плевок в лицо всем жителям региона».

»Я твёрдо уверена, что заработная плата работника административного аппарата вполне может покрыть расходы на банкет. Может, пора уже самостоятельно покрывать расходы на собственные нужды, а не лезть в очередной раз в карман к людям?» — подытожила Татьяна Садилина.

Как сообщало ИА REGNUM, декабрь — время корпоративов по случаю Нового года. Официально региональные власти открещиваются от фуршетов за бюджетный счёт, но статья расходов «на торжества» никуда не делась.

Читайте также: Коньяк и красная икра на закуску: где чиновники гуляют за счёт народа?

Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, у многих региональных властей есть действующие контракты на мероприятия, которые проходят по заявкам в течение года. В декабре текущего года прошли аукционы на такие торжества на 2020 год. В частности, в Омской области удалось насчитать как минимум три тендера на общую начальную сумму 500 тыс. рублей на «оказание услуг по организации торжественных, официальных и иных мероприятий по приёму делегаций и приглашённых лиц от имени губернатора Омской области и правительства Омской области». Источник во всех случаях — областной бюджет. Из бюджета будут оплачиваться деликатесы, которые просто недоступны множеству жителей Омской области, среди них канапе с красной икрой и лимоном, жульены, стейки и так далее.

Читайте также: Коньяк и буженина: как чиновники и страна отметят Новый год? — трансляция