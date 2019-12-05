Джакарта, , 10:32 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо был удостоен награды «Asian of the Year 2019» по версии Straits Times, сообщает Sindonews.

«Джоко Видодо, 58 лет, был выбран редакторами издания за ловкость и стремление управлять сложными внутриполитическими и международными делами», — говорится в заявлении Straits Times.

Издание обратило внимание на блестящую карьеру Джоко Видодо с тех пор, как он был мэром Суракарты в 2005 году и стал лидером одной из крупнейших стран в Юго-Восточной Азии. За рубежом люди высоко оценили способность Джоко Видодо решать стратегические задачи, стоящие перед его страной и регионом в целом.

Редакция также выразила надежду, что «Джоко Видодо не шел на компромиссы в своих усилиях по построению демократической, свободной, открытой и толерантной Индонезии».

Напомним, Джоко Видодо был переизбран на пост президента Индонезии в результате всеобщих выборов, которые состоялись в апреле 2019 года.