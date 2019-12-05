Бордо, Франция, 5 декабря 2019, 10:25 — REGNUM Разработчики из Motion Twin анонсировали новое DLC (загружаемый контент) для игры Dead Cells под названием The Bad Seed. Трейлер дополнения появился на YouTube-канале студии 4 декабря.
The Bad Seed добавит в игру несколько новых локаций и видов противников. Релиз дополнения должен состояться в начале 2020 года.
Напомним, Dead Cells — это ролевой экшен от французской независимой студии Motion Twin. Релиз игры состоялся 10 мая 2017 года.
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