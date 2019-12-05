Варшава, , 10:10 — REGNUM Польская компания CD Projekt RED решила прекратить поддержку многопользовательской карточной игры «Гвинт» на консолях. Об этом разработчики рассказали на сайте проекта 4 декабря.

С 9 декабря 2019 года геймеры смогут перенести свою учётную запись со всеми достижениями на другую платформу: PC или смартфон. Эта возможность станет недоступна 9 июня 2020 года, в момент отключения консольных серверов игры.

Напомним, «Гвинт» — это многопользовательская карточная игра в фэнтезийной вселенной «Ведьмака». Релиз проекта состоялся в 2017 году.

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