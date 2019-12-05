Улан-Удэ, , 10:17 — REGNUM Для защиты от «тенденциозных публикаций» уже существует Закон «О средствах массовой информации». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM медиа-эксперт Виктор Золотарёв, комментируя готовящийся законопроект о защите судей от дискредитации и давления со стороны СМИ.

По мнению эксперта, многолетняя практика показала, что существующий закон защищает всех граждан и ответственных лиц от незаконных действий СМИ. Поэтому принятие дополнительных норм будет излишним, который к тому же, может создать своеобразный прецедент.

«Вслед за судьями защититься дополнительными нормами «от дискредитации» могут, например, пчеловоды, слесари, токари и прочие уважаемые люди. И тогда на каждую профессию в России придётся выпускать аналогичные законы», — заключил Виктор Золотарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в разрабатываемом проекте концепции информационной политики судебной системы на 2020−2030 годы предполагается разработка закона о специальных правилах освещения судебной деятельности в СМИ. Нормативный акт предполагает ответственность для журналистов за давление на судей.

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