Москва, , 10:17 — REGNUM Бывший фигурант дела о беспорядках в Москве Даниил Конон задержан в Москве сотрудниками полиции, сообщает 5 декабря ОВД-Инфо.

Сообщается, что Конон был задержан у станции метро. При этом он направлялся в отдел полиции, куда был вызван повесткой.

Как сообщало ИА REGNUM, Даниил Конон был одним из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. В сентябре Следственный комитет РФ прекратил его уголовное преследование.

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