Богданович, Свердловская область, , 10:14 — REGNUM В районной больнице Богдановича (Свердловская область) пожаловались на недопустимые условия содержания пациентов. Об этом написала член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова у себя в Facebook.

По словам общественницы, работники больницы уже обратились к депутату местной думы за помощью.

Сотрудники возмущаются, что пациенты спят на белье, на котором ранее лежали покойники. Простынь должна утилизироваться, но её стирают и подкладывают под больных. А продукты перевозят на машине, на которой ранее транспортировали трупы.

«Это грубое нарушение всех норм», — сказал один из сотрудников.

Также работники пожаловались на недоплату — по их словам, сотрудникам выплачиваютс не все положенные денежные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву пожаловались сотрудники областной детской клинической больницы. Врачи недовольны размером зарплаты.

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