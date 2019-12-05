Челябинск, , 10:14 — REGNUM В Челябинске массовая замена домофонов обернулась уголовным делом. Оно возбуждено по факту самоуправства, пишут местные СМИ.

Уголовное дело расследует полиция. Этому предшествовали многочисленные случаи замены домофонов, произошедшие за 2019 год во всех районах города. Домофоны, которые сняли, принадлежат ООО «Факториал Урал». Уголовное дело завели против неустановленного лица.

74.ru сообщает, что «Факториал Урал» подал жалобу в УФАС на действия компании «Интерсвязь». По данным организации, замена произошла в 200 домах. «Интерсвязь» тоже написала жалобу на «Факториал», но уже в прокуратуру. Представители компании заявляют, что с подъездов в июле-декабре были сняты 98 принадлежащих ей «умных» домофонов, а ущерб составил 2 млн рублей.