Амстердам, , 10:11 — REGNUM Большинство партий в нижней палате голландского парламента выступает за урегулирование возможности эвтаназии для малолетних детей, страдающих от крайне серьёзных болезней. Сейчас эвтаназия допускается только для детей младше 1 года и старше 12 лет. Как стало известно в ходе проведённого недавно опроса, 84% детских врачей выступает за расширение возможностей применения эвтаназии в случае невыносимых и безнадёжных страданий у детей от 1 до 12 лет.

Министр здравоохранения Уго де Йонг (Hugo de Jonge) сообщил, что правительство в начале следующего года выступит с ответным заявлением. Он указал на то, что правительству требуется время для тщательной формулировки ответа на пожелание парламента.

Кроме того, министр подчеркнул, что в опросе среди врачей говорится и о необходимости уделить больше внимания паллиативной помощи. В любом случае, по его словам, о расширении рамок существующего законодательства в области эвтаназии речь не идёт. Как отметил министр, эвтаназия подразумевает свободное волеизъявление пациента. В случае детей об этом нет речи.