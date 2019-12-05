Пекин, , 10:11 — REGNUM Власти Пекина на конец ноября построили в городе 60 новых парков текущего года, сообщили Пекинском бюро садоводства и озеленения, передает 5 ноября газета Global Times.

Среди них, уже 10 парков открыты для доступа общественности. Еще 50, расположенных, преимущественно в районах Дунчэн, Сичэн, Чаоян, Фэнтай и Тунчжоу, представляют из себя так называемые «карманные парки», которые будут постепенно открыты постепенно, отметили в бюро.

За последние годы Пекин наращивает усилия сделать жизнь в городе более зеленой, чистой и экологичной, предоставляя жителям столицы Поднебесной больше мест для отдыха и семьей.